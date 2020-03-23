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Лидер оппозиции Абхазии победил на повторных президентских выборах

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье повторных президентских выборах. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил «Интерфакс» представитель Центральной избирательной комиссии республики.

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Бжания победил с результатом в 56% голосов. На втором месте — экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, получивший 35,40%. Замыкает тройку бывший министр внутренних дел республики Леонид Дзяпшба, набравший 2% на этом голосовании.

«Таковы итоги повторных выборов президента после подсчета всех бюллетеней», — заявил собеседник информагентства.

10 января Верховный суд страны отменил итоги выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года, в которых одержал победу Рауль Хаджимба. Это произошло на фоне акций протеста, когда оппозиционеры выломали дверь здания администрации президента при попытке проникнуть внутрь с требованием признать результаты президентских выборов недействительными.

12 января Хаджимба объявил, что покидает пост президента Абхазии. Он занимал эту должность с 2014 года.

В итоге ЦИК Абхазии назначила повторные выборы, которые прошли накануне, 22 марта.

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