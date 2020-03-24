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Дэниэл Крэйг рассказал об актерских мечтах своей юности

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Фото: ТАСС/Zuma/Lev Radin
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Британский актер Дэниел Крэйг, исполнитель роли шпиона Джеймса Бонда, рассказал, какие роли привлекали его в начале карьеры. Об этом он сообщил 22 марта порталу MovieWeb.

«Мне часто говорят: «Вы, наверное, мечтали сыграть Джеймса Бонда, в юности?». На это я отвечаю «нет». Никогда об этом не думал», — заявил Крэйг.

Актер признался, что в юности он гораздо охотнее бы сыграл Супермена, Человека-паука, Человека-невидимку или ковбоя.

Тем не менее, Крэйг признался, что он рад был сыграть одного из самых узнаваемых киноперсонажей в мире.

17 марта Дэниэл Рэдклифф, известный всему миру по роли волшебника Гарри Поттера, рассказал, что чуть не спился, так как люди на улицах узнавали его, это вызывало у них повышенный, «издевательский» интерес.

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