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Более половины россиян отказались бы рекомендовать своего работодателя

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Фото: Depositphotos
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Свыше половины работающих россиян не готовы рекомендовать своего работодателя другим. Такие данные получены в ходе исследования сервиса Работа.ру, сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что готовность рекомендовать своего работодателя выразили 44% опрошенных.

При этом большинству респондентов (45%) в их работе нравится удобный график. Еще 42% ценят коллектив, а 39% — удобное расположение места работы.

Почти трети опрошенных нравится стабильность компании, в которой они работают, а зарплата устраивает лишь каждого четвертого.

Также респонденты отметили такие факторы, как комфортные условия труда (19%), соответствие должности фактическим обязанностям (18%), хорошее руководство (17%) и соцпакет (11%).

39% отметили, что они в той или иной мере удовлетворены собственной работой. Однако неудовлетворенность отметили 42% респондентов, а 19% сотрудников российских компаний затруднились с ответом.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что в 2019 году номинальные зарплаты по стране в среднем выросли на 9,1% — до примерно 41 тыс. рублей (включая НДФЛ). При этом самые высокие зарплаты в российских регионах получают работники финансового сектора, добывающей промышленности и сферы интеллектуального труда.

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