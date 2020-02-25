Компьютерная инфекция: сотрудники сферы IT болеют чаще других

Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, на втором месте — учителя. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава. Почти каждый третий работающий россиянин имеет проблемы с сердцем и сосудами, каждый четвертый — нарушения опорно-двигательного аппарата, а каждый пятый — болезни желудка. При этом добровольное медицинское страхование (ДМС) есть лишь у пятой части российских компаний. С одной стороны, граждане ставят этот пункт в соцпакете на первое место по значимости, с другой, ситуация на рынке труда сегодня такова, что работодателя выбирают по принципу «куда берут», отмечают специалисты.

По сердцу бьет стресс

Согласно исследованию hh.ru, больше всего сотрудники российских компаний болеют гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Среди опрошенных таковых оказалось 77%. Чаще остальных простуду подхватывают представители IT-сферы (90%). После них идут преподаватели с показателем 86%, на третьем месте оказались медики — 77%.

Если вирусы имеют сезонность, которой так или иначе подвержено всё население страны, то сердечно-сосудистые заболевания уже напрямую связаны со сферой деятельности. Ими болеют 29% работников сферы здравоохранения и 26% учителей.

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, кардиолог Ольга Молчанова связывает результаты с повышенным уровнем напряжения у тех, кто трудится в больницах и школах.

— Именно эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости, — отметила она. — Работа тех же учителей связана с постоянным волнением за учеников. Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены.

простуда Фото: Depositphotos

Проблемы с опорно-двигательной системой острее всего чувствуются в IT-сфере (30%), в госструктурах (24%) и среди медиков (23%).

— Это, очевидно, связано с тем, что представители таких профессий мало двигаются — их работа предполагает длительное нахождение в одном положении, — объясняет Ольга Молчанова. — Между тем движение очень важно для всего организма. Когда мы двигаемся, сосудистая стенка расслабляется, сокращается, остальные органы напитываются свежей кровью — и мозг, и желудок, и почки, и печень. Это очень благотворно на них влияет.

Программисты и системные администраторы лидируют и по заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — 25% из них имеют такие проблемы. Вторые в этом антирейтинге — медики (21%), третьи — педагоги (20%).

— В целом не удивительно, что сотрудники сферы IT болеют больше остальных, — резюмирует эксперт Лиги здоровья нации, профессор медицины Мехман Мамедов. — Они действительно проводят за работой очень много времени, при условии того, что мало двигаются и плохо питаются — нерегулярно и в основном не самой полезной пищей. В совокупности это и дает такой эффект. Лет через пять–десять их здоровье на этом фоне может заметно ухудшиться.

«Не до жиру»

Согласно данным опроса, предоставленным «Известиям» hh.ru, ДМС есть только у 19% компаний.

— Если говорить о желаемом составе соцпакета, то на первом месте по значимости у опрошенных оказалось ДМС, на втором и третьем местах — оплата проезда для работы (42%) и компенсация затрат на питание (41%), — отметили в пресс-службе компании.

По словам члена комитета Госдумы по здравоохранению Татьяны Соломатиной, ДМС в основном есть в больших корпорациях: они составляют индивидуальные программы со страховой.

— Любая крупная компания в России имеет возможность 1% от своей прибыли без налогообложения тратить на здоровье своих сотрудников. Они перечисляют взнос в страховые компании, и те берут свой процент. У каждой организации есть свой пакет, но часто его не хватает на всех, — объяснила она.

простуда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Что же касается, например, образовательных и медицинских организаций, то там бюджетное финансирование, и выделение средств невозможно, поэтому осмотры сотрудников проводятся в рамках ОМС, добавила Татьяна Соломатина. На законодательном уровне работодателей уже обязали давать один день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.

— По результатам опроса каждый третий его участник считает, что работодатель должен нести ответственность за здоровье своих сотрудников как в рабочее, так и в нерабочее время. Остальные 2/3 — только в рабочее время. При этом практически все руководители организаций, принявшие участие в опросе, осознают важность ответственности за своих работников, — добавляет Минздрав, комментируя результаты исследования.

Рынок труда сегодня таков, что подготовить специалиста, особенно высокого класса, очень сложно, добавила Татьяна Соломатина. Поэтому работодателям важно поддерживать их здоровье. Однако такая тенденция есть только у 10% компаний, которые имеют возможность тратить на это деньги.

— Бизнес и отраслевые организации испытывают сейчас проблемы, и многие сократили расходы на дополнительные соцпакеты или убрали их вовсе, — отметила в беседе с «Известиями» директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

Кроме того, добавила она, ситуация на рынке труда сегодня такая, что сотрудникам «не до жиру», они идут туда, куда их возьмут, за неимением большого количества предложений.