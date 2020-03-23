Названы сферы с самыми высокими зарпалатами

В 2019 году номинальные зарплаты по стране в среднем выросли на 9,1% — до примерно 41 тыс. рублей (включая НДФЛ). При этом самые высокие зарплаты в российских регионах получают работники финансового сектора, добывающей промышленности и сферы интеллектуального труда. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Среди лидеров по высоким заработкам — Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий АО.

Самые высокие зарплаты в 23 регионах оказались в отрасли добычи полезных ископаемых, в основном нефти, газа, угля и руды.

Так, на Сахалине на зарплату в 350 тыс. рублей в месяц могут претендовать специалисты отрасли добычи нефти и газа.

На втором месте по уровню отраслевых зарплат — Москва. Здесь в лидерах финансовая сфера. Ее работники зарабатывают порядка 200 тыс. рублей.

На втором месте IT-сфера с ежемесячным доходом сотрудников в 169 тыс. рублей в месяц. В оптовой торговле можно заработать 147 тыс. рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ может предложить зарплаты в 150 тыс. рублей в отрасли добычи нефти и газа.

Санкт-Петербург расположился на четвертом месте с результатом 145 тыс. рублей в месяц в отрасли IT.

В целом по стране хорошо зарабатывают работники финансовой сферы, преимущественно банковского сектора, представители интеллектуального труда: научная деятельность, аудит, право, бухучет, а также в транспортной отрасли и в энергетике.

21 марта в Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии.