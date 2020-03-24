В Самаре пьяная женщина спровоцировала погоню и ДТП
В Самаре пьяная автоледи попыталась скрыться от полицейских. Не пропустив людей на пешеходном переходе, женщина на высокой скорости промчалась по дороге, проигнорировав требование автоинспеторов остановить машину.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Самаре пьяная автоледи попыталась скрыться от полицейских. Не пропустив людей на пешеходном переходе, женщина на высокой скорости промчалась по дороге, проигнорировав требование автоинспеторов остановить машину.
Подробнее — в сюжете «Известий».