Воронежские чиновники отправили в Крым своих детей вместо льготников
В Воронежской области дети чиновников управления соцзащиты вне очереди получили путёвки на курорт. Вместо больных детей, которые нуждались в санаторно-курортном лечении, в Ялту отправили «своих».
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Воронежской области дети чиновников управления соцзащиты вне очереди получили путёвки на курорт. Вместо больных детей, которые нуждались в санаторно-курортном лечении, в Ялту отправили «своих».
Подробнее — в сюжете «Известий».