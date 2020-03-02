Иркутский чиновник подавился вещдоком при задержании

Иркутский чиновник попытался съесть вещдок во время обыска в своём рабочем кабинете. Заместитель руководителя Россельхознадзора подозревается в получении взятки в размере 160 тысяч рублей. Предметом торга, по версии следователей стали сертификаты для экспорта лесной продукции.