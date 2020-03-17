СК возбудил уголовное дело против вице-мэра Барнаула

В Барнауле задержан вице-мэр города по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 2,9 млн рублей. Деньги Сергей Демин, по версии следствия, получил от местного предпринимателя за общее покровительство и лояльное отношение к компании со стороны администрации города. Чиновник курировал в Барнауле вопросы градостроительства и земельных отношений. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На рабочем месте чиновника и в его квартире проведены обыски.