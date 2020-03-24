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В Союзроссахаре констатировали снижение спроса на сахар на этой неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России на этой неделе начал снижаться спрос на сахар, пик которого наблюдался в конце прошедшей недели. Такие данные приводит в своем сообщении Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

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Согласно данным аналитической службы организации, на минувшей неделе темпы отгрузок сахара с заводов увеличились на 20–25%. Эксперты также отметили, что биржевые котировки на сахар на Национальной торговой бирже оставались стабильными — 26,4–26,8 рублей за килограмм, пишет ТАСС.

20 марта пресс-служба Минсельхоза РФ сообщила, что товарных запасов сахара в России достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года.

Ранее в этот же день стало известно, что правительство России ежедневно мониторит наличие товаров в магазинах. Контроль ведется за продуктами питания, детскими товарами, лекарствами, медицинскими изделиями, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

17 марта в Минпромторге заявили, что российские торговые сети располагают запасами социально значимых товаров в среднем на срок восемь недель. В тот же день президент России Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами из-за распространения коронавируса, так как угрозы дефицита товаров нет.

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