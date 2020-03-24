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Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила шуткой на вопросы о рождении ребенка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пара якобы прибегла к услугам суррогатной матери, которая родила ребенка в ОАЭ.

При общении с подписчиками в Instagram Брухунова ушла от ответа на вопросы о материнстве.

«Вы стали мамой?» — спросила одна из подписчиц. «Говорят об этом уже три года!» — ответила Брухунова. «Двойня или тройня?» — поинтересовалась другая подписчица. «Пятерня», — иронично ответила жена Петросяна.

Сам юморист также прокомментировал слухи о рождении ребенка.

«Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — заявил он порталу Teleprogramma.pro.

Ранее, 23 марта, издание Starhit сообщило, что у Петросяна и Брухуновой родился ребенок.

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