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СМИ узнали о совместном ребенке Петросяна и его помощницы

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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У юмориста Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок. Об этом пишет Starhit в понедельник, 23 марта.

Утверждается, что артист и его помощница, которые с декабря 2019 года якобы состоят в браке, стали родителями 10 дней назад — малыш появился на свет в одном из медцентров Дубая 13 марта.

«Они (Петросян и Брухунова. — Ред.) рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — утверждает источник в окружении «супругов».

Издание допускает, что 74-летний артист и его 31-летняя помощница могли воспользоваться услугами суррогатного материнства — на последних фотографиях в Instagram Брухунова не скрывала фигуру под объемной одеждой и тем более не выглядела беременной.

О том, что Петросян узаконил отношения со своей помощницей, СМИ сообщили 9 декабря со ссылкой на источник из близкого окружения пары, пишет «Газета.ру». Косвенным подтверждением информации стал пост помощницы юмориста в Instagram — Брухунова опубликовала фото с букетом белых цветов, якобы похожим на свадебный.

Бывшая супруга юмориста Елена Степаненко тогда призналась журналистам, что не знает о возможном бракосочетании, и пожелала экс-мужу счастья в новом браке, если он действительно расписался с Брухуновой.

Сам же Петросян лишь косвенно опроверг информацию СМИ. Артист обвинил журналистов в издевательстве и разборе по косточкам его личной жизни. Брухунова также не стала комментировать сообщения, заявив, что «не считает это возможным».

Евгений Петросян развелся с бывшей супругой, юмористкой Еленой Степаненко, 16 ноября 2018 года. На развод подала артистка, заявив иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск. В браке они состояли более 30 лет.

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