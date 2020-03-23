Авиабомбу обнаружили во время земляных работ на шоссе в Мурманске

В Мурманске строители во время земляных работ на Нижнеростинском шоссе обнаружили фугасную бомбу. О находке они сообщили в центр оперативного управления Росгвардии по Мурманской области.

Как сообщает ИА «Би-порт», на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также взрывотехники ОМОН «Медведь». По словам специалистов, снаряд является фугасной авиационной бомбой ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас был передан инженерной службе Северного флота для дальнейшего уничтожения.

По данным агентства, в годы войны на Мурманск сбросили около 185 тыс. бомб.

Ранее в марте в Ленинградской области также обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Фугасную авиабомбу ФАБ-50 весом 25 кг нашли у храма Святого великомученика Георгия Победоносца XVIII века в Новой Ладоге.