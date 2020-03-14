Фугасную авиабомбу весом 25 кг нашли возле храма в Ленобласти

В Волховском районе Ленинградской области обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Фугасную авиабомбу ФАБ-50 весом 25 кг нашли у храма Святого великомученика Георгия Победоносца XVIII века в Новой Ладоге.

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили участок. Спустя некоторое время приехали и специалисты Невского спасательного центра МЧС. В результате взрывотехники вывезли бомбу на полигон. Об этом информирует телеканал «78».

По данным на 12 марта, в Крыму за сутки ликвидировано более 10 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были найдены в Керчи и Ленинском районе. 11 марта сообщалось об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны на стройке Московского метрополитена на севере столицы.