На севере Москвы на стройке метро нашли снаряд времен ВОВ

На стройке Московского метрополитена на севере столицы найден снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 11 марта, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

«На стройке метрополитена в районе дома 110 по Дмитровскому шоссе найден снаряд времен войны», — сообщил он агентству.

Отмечается, что в настоящее время место обнаружения снаряда оцеплено и ожидается прибытие специалистов.

Ранее 8 марта сообщалось, что жительница поселка Демянск в Новгородской области, выгуливая собаку, нашла немецкий склад времен Великой Отечественной войны с 736 боеприпасами.

В августе 2019 года спасатели обезвредили 678 авиабомб времен войны на территории крепости Керчь. Пиротехники обнаружили склад боеприпасов во время осмотра территории строения. В 2018 году там было обследовано порядка 57 га, тогда нашли и уничтожили почти 11 тыс. боеприпасов.