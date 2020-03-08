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В Новгородской области женщина нашла немецкий склад времен ВОВ

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Фото: МЧС РФ/53.mchs.gov.ru
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Жительница поселка Демянск в Новгородской области, выгуливая собаку, нашла немецкий склад времен Великой Отечественной войны с 736 боеприпасами, сообщили в воскресенье, 8 марта, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Женщина случайно наткнулась на склад в лесу примерно в 300 м от поселка. Там были артиллерийские снаряды, минометные и противотанковые мины», — говорится в сообщении.

Саперы вывезли взрывоопасные предметы на полигон в Демянском районе и взорвали их. Пострадавших не было.

В августе сообщалось, спасатели обезвредили 678 авиабомб времен Великой Отечественной войны на территории крепости Керчь. Пиротехники обнаружили склад боеприпасов во время осмотра территории строения. В 2018 году там было обследовано порядка 57 га, тогда нашли и уничтожили почти 11 тыс. боеприпасов.

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