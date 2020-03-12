Более десятка авиабомб времен ВОВ ликвидировали в Крыму

В Крыму за сутки ликвидировано более десяти авиабомб времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были найдены в Керчи и Ленинском районе.

По данным МЧС, сообщение об обнаружении авиабомб поступило с территории кооператива «Портовик», а также из Цементной слободки и села Опасного в Керчи. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». В селе Чистополье в Ленинском районе нашли еще десять боеприпасов, а в селе Бондаренково — шесть осколочных авиабомб.

В ликвидации опасных объектов принимали участие пиротехники МЧС. Все авиабомбы были извлечены, доставлены на специальный полигон и уничтожены.

11 марта сообщалось об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны на стройке Московского метрополитена на севере столицы.