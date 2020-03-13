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Снаряд обнаружили на стройке в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле на месте строительства дома обнаружен снаряд. Специалисты проводят проверку территории.

Боеприпас был найден во время раскопок на месте, где ведется строительство домов. Об этом сообщает ТагилСити.Ру. Территорию осматривают спасатели, полицейские и саперы.

Это не первый случай обнаружения боеприпасов в Нижнем Тагиле. В ноябре 2019 года при очистке водопропускной трубы на улице Трудовой был обнаружен корпус минометной мины без взрывателя.

Ранее сообщалось, что в Крыму за сутки 11 марта ликвидировано более десяти авиабомб времен Великой Отечественной войны. Снаряды нашли в Керчи и Ленинском районе.

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