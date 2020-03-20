Мину и артснаряд нашли у деревни в Псковской области

В Псковской области недалеко от деревни Подмогилье в Палкинском районе найдены два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Речь идет об артиллерийском снаряде калибром 76 мм и минометной мине калибром 120 мм.

Как пишет Псковское агентство информации со ссылкой на источники, группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук вывезла боеприпасы на специальном полигоне.

Агентство поясняет, что в Псковской области снаряды времен войны находят регулярно. Особенно часто они встречаются на территории сельскохозяйственных угодий во время осенних и весенних полевых работ.