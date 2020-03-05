Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском

Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области. Об этом в четверг, 5 марта стало известно «Известиям».

Инцидент произошел во время учений, в ходе которых запускались квадрокоптеры с имитацией бомб. Один из них упал и взорвался. Шесть военнослужащих-контрактников получили осколочные и минно-взрывные ранения, из них трое ранены тяжело.

Всех пострадавших транспортируют в госпиталь Североморска.

Официального подтверждения этой информации пока нет.