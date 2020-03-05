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Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском

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Фото: соцсети
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Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области. Об этом в четверг, 5 марта стало известно «Известиям».

Инцидент произошел во время учений, в ходе которых запускались квадрокоптеры с имитацией бомб. Один из них упал и взорвался. Шесть военнослужащих-контрактников получили осколочные и минно-взрывные ранения, из них трое ранены тяжело.

Всех пострадавших транспортируют в госпиталь Североморска.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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