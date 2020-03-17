Сотрудники МВД и ФСБ изъяли арсенал оружия и боеприпасов в Подмосковье

В Подмосковье обнаружен арсенал оружия и боеприпасов. Во время обысков по нескольким адресам сотрудниками МВД было изъято более 50 предметов. Среди них: пулеметы и карабины, винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пистолеты ТТ и револьверы системы Нагана. Также изъято более 7 тыс. патронов различного калибра. В настоящее время проводится экспертиза арсенала. Сотрудниками МВД и ФСБ задержаны четверо подозреваемых. Один заключен под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде.