Госдуме предложили перевести выборы всех уровней в Сеть

С 2020 года в Москве выборы всех уровней смогут проходить с использованием интернета. Автором соответствующего законопроекта стала депутат от фракции «Единая Россия» Ирина Белых.

Отмечается, что дистанционное голосование будет проводиться одновременно с традиционным: граждане сами выберут форму, которая им больше подходит. Эксперимент может быть проведен как в одном, так и в нескольких избирательных округах. Эксперты отмечают, что механизмы контроля интернет-выборов еще предстоит отладить.

Законопроект будет рассмотрен Госдумой в апреле. Как выяснили «Известия», правовое управление нижней палаты уже дало положительный отзыв на документ. Поддержать его готовы и во фракции «Единой России».

При этом в «Единой России» исключили, что новая норма будет принята ради голосования по поправкам к Конституции, которое запланировано на 22 апреля.

«Мы считаем, что современные прогрессивные технологии в России должны развиваться так же, как они работают в других странах мира», — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Также он подчеркнул, что прошлогодний эксперимент по проведению интернет-голосования на выборах в Мосгордуму прошел удачно.

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