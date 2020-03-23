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«Девушка Бонда» сообщила об излечении от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Украинская актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки спецагента Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», в своем Instagram 23 марта рассказала о выздоровлении после коронавирусной инфекции.

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Куриленко написала, что сейчас с ней всё хорошо, хотя она чувствовала себя очень плохо в начале заболевания, пишет НСН. Она рассказала, что спала по 16 часов день, ее температура была заметно повышенной, также она страдала от головной боли. На второй неделе болезни температура пошла на спад, но возник неприятный кашель. В настоящее время почти все симптомы исчезли, кроме кашля по утрам, пишет «Газета.ру». Актриса отдыхает и проводит время с сыном, уточняет «Федеральное агентство новостей».

19 марта Куриленко рассказала о рекомендациях врачей по лечению коронавируса. По ее словам, медики посоветовали ей пить парацетамол при высокой температуре. Также она призналась, что принимает витамины для укрепления иммунитета.

Ольга Куриленко является уроженкой Запорожской области. Известность получила после выхода фильма «Париж, я люблю тебя». Позже ее пригласили на роль «девушки Джеймса Бонда» в фильме про агента 007 «Квант милосердия».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели 351 609 человек, вылечились 100 600 пациентов, умер 15 361 человек.

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