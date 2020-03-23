Замглавы МВД по Курганской области обвинили в хищении 27 млн рублей

Заместитель начальника МВД по Курганской области обвиняется в хищении 27 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Уголовное дело возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Курганской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»). В рамках расследования задержаны заместитель начальника УМВД России по Курганской области, начальник МО МВД России «Шадринский», главный бухгалтер указанного отдела полиции и двое его подчиненных.

«В ходе следствия установлено, что в период с 2012 года по февраль 2020 года один из обвиняемых, занимая должности начальника ОМВД России по г. Шадринску, а с 2017 года заместителя начальника УМВД России по Курганской области, используя свое служебное положение и авторитет занимаемой высокопоставленной должности, организовал и возглавил преступную группу с целью хищения путем мошенничества денежных средств из начисляемых денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России «Шадринский», — добавили в ведомстве.

Полицейские периодически изготавливали фиктивные платежные ведомости, подписывали их у начальника отдела полиции, выдавали личному составу суммы в заниженном размере, а разницу в выплатах присваивали.

Факт хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками УФСБ России по Курганской области во взаимодействии с ОРЧ СБ УМВД России по Курганской области.

В рамках следствия проведены обыски в служебных помещениях МО МВД России «Шадринский» и УМВД России по Курганской области, по местам жительства подозреваемых и их родственников.

Четверо обвиняемых задержаны, решается вопрос об аресте заместителя начальника УМВД России по Курганской области и начальника МО МВД России «Шадринский».

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