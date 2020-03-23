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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

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Фото: TASS/PA/Luciana Guerra
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На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упали на 8–9%. Об этом свидетельствуют данные бирж.

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По состоянию на 01:30 мск майские фьючерсы нефти марки Brent торговались в районе $25,13 за баррель. Снижение составило 8,22%.

Стоимость фьючерсов нефти WTI снижается еще сильнее — минус 9,89%. Сейчас цена за баррель составляет $21,32.

Накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал ответственных за обрушение рынка нефти. Он отметил, что Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, но с такой инициативой выступили арабские партнеры.

20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что причинами обвала также стали политическая обстановка, пандемия коронавируса и санкционное давление.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта после того, как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.

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