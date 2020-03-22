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Массовая автомобильная авария произошла в Рязани

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Днем в субботу, 21 марта, на Куйбышевском шоссе в Рязани случилось массовое ДТП. Информация об аварии появилась в соцсетях.

По словам очевидца, недалеко от автозаправки столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла на полосе движения в сторону центра города. Подробности произошедшего пока неизвестны, отмечает РИА «7 новостей».

Как стало известно 19 марта, в Орловской области проводится проверка по факту массового ДТП с участием трех машин. Один человек погиб, трое госпитализированы. Авария произошла в районе деревни Барково в Ливенском районе.

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