Мужчина погиб в массовом ДТП в Орловской области
В Орловской области проводится проверка по факту массового ДТП с участием трех машин. Один человек погиб, трое госпитализированы.
Авария произошла в районе деревни Барково в Ливенском районе. По данным ГИБДД, произошло столкновение автомобилей Skoda, SsangYong и «ВАЗ». От полученных травм водитель Skoda 1970 года рождения скончался на месте. Водитель корейской иномарки, а также водитель и пассажирка «ВАЗа» госпитализированы. Об этом сообщает InfoOrel.ru.
Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются причины ДТП.
Ранее сообщалось, что в массовом ДТП под Оренбургом с участием автобуса пострадали два человека.