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Мужчина погиб в массовом ДТП в Орловской области

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В Орловской области проводится проверка по факту массового ДТП с участием трех машин. Один человек погиб, трое госпитализированы.

Авария произошла в районе деревни Барково в Ливенском районе. По данным ГИБДД, произошло столкновение автомобилей Skoda, SsangYong и «ВАЗ». От полученных травм водитель Skoda 1970 года рождения скончался на месте. Водитель корейской иномарки, а также водитель и пассажирка «ВАЗа» госпитализированы. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в массовом ДТП под Оренбургом с участием автобуса пострадали два человека.

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