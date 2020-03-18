Человек пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Москве

Один человек пострадал в результате ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом 18 марта агентству городских новостей «Москва» рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе Черемушки днем 18 марта на улице Каховка. После столкновения машина «скорой» опрокинулась.

По данным РЕН ТВ, в результате аварии пострадали четыре человека. В «скорой», помимо водителя, находились два врача и пациент с инсультом. Его госпитализировали на другом автомобиле.

Проводится проверка по факту случившегося.