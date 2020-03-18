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Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в Югре

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В Ханты-Мансийском автономном округе пять автомобилей, включая грузовик, попали в массовое ДТП. Об этом 18 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД ХМАО.

Авария произошла утром 18 марта на 48-м км трассы Нефтеюганск–Сургут. По предварительным данным, водитель Renault Logan двигался в сторону Нефтеюганска и вылетел на встречную полосу из-за нарушения скоростного режима, что привело к столкновению с Toyota, Lexus, BMW. От машины отлетело колесо и попало в проезжавший мимо Nissan, а сам Logan врезался в тягач с полуприцепом Scania, пишет сайт kp.ru.

В результате ДТП госпитализировали трех человек с травмами различной степени тяжести — все они находились в Renault Logan. Полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются причины случившегося.

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