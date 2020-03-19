Два человека пострадали в массовом ДТП в Оренбургской области

В массовом ДТП под Оренбургом с тремя машинами и автобусом пострадали два человека. Об этом 19 марта сообщили в региональном ГУ МВД России.

Авария произошла в городе Бугуруслане на улице Некрасова. Предварительно установлено, что автобус «ПАЗ» врезался в ВАЗ-11184, который двигался в попутном направлении. Легковушку отбросило в сторону, где она столкнулась с ВАЗ-2107 и Lada.

В результате инцидента пострадали два человека — водитель ВАЗ-11184 и его 58-летняя пассажирка. Полиция проводит проверку по факту случившегося, пишет «Федеральное агентство новостей».

18 марта сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе пять автомобилей, включая грузовик, попали в массовое ДТП. В результате инцидента пострадали трое человек.