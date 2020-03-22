СК начал проверку по факту аварии с двумя автобусами под Тамбовом

Управление СК РФ по Тамбовской области начало проверку по факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Жердевском районе региона. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства 22 марта.

«С целью установления возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 22 марта на 566-м км автодороги Р-22 в Жердевском районе Тамбовской области. Один из водителей, мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Меrcedes, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего автобус с 19 пассажирами опрокинулся.

Первоначально сообщалось о 15 пострадавших в результате аварии. По последним данным полиции, в результате ДТП погибли два человека, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Областная прокуратура начала проверку по факту аварии.