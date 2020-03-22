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Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП под Тамбовом

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Фото: МЧС РФ
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В результате ДТП с участием двух междугородних автобусов в Тамбовской области четыре человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Об этом 22 марта сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

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Еще 11 человек получили травмы средней и легкой степени тяжести, им оказывается помощь. Все пострадавшие доставлены в Уваровскую районную больницу. Там находится травмцентр, рассказали агентству.

Отмечается, что все пострадавшие — пассажиры одного автобуса. Во втором автобусе пострадавших нет.

По последним данным полиции, в результате аварии погибли два человека.

По факту ДТП начала проверку областная прокуратура. Надзорное ведомство установит законность осуществления перевозки пассажиров, происхождение автобусов и каким компаниям они принадлежали, соблюдались ли правила перевозки.

По данным МЧС России, оба автобуса пытались избежать столкновения, разъехавшись по обочинам, в результате чего один их них вылетел в кювет, передает «РИА Новости».

ДТП произошло утром 22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 в Жердевском районе Тамбовской области. Один из водителей, мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Меrcedes, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего автобус с 19 пассажирами опрокинулся. Данных о втором транспортном средстве не приводилось. Первоначально сообщалось о трех погибших и 15 пострадавших в результате аварии.

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