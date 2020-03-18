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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На МКАД в Москве произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом в среду, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что легковушка столкнулась с КамАЗом на 55-м км внешней стороны кольцевой автодороги.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства аварии устанавливаются.

15 марта ЦОДД призвал водителей отказаться от летней резины из-за гололеда.

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