Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД

На МКАД в Москве произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом в среду, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что легковушка столкнулась с КамАЗом на 55-м км внешней стороны кольцевой автодороги.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства аварии устанавливаются.

15 марта ЦОДД призвал водителей отказаться от летней резины из-за гололеда.