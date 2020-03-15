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ЦОДД призвал водителей отказаться от летней резины из-за гололеда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Столичным водителям следует быть острожными и не выезжать на улицы города на автомобилях с летней резиной. Об этом говорится в официальном Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в воскресенье,15 марта.

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В центре отметили, что до конца воскресного дня в Москве будут продолжаться снег и метель, а на дорогах в столице будет сильная гололедица.

«<…> Вчера и сегодня произошло большое количество аварий, в том числе с погибшими. Просим водителей быть внимательными за рулем и не выезжать на дороги на летней резине. Берегите себя и окружающих», — сообщили в ЦОДД.

15 марта на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, в результате случившего пострадали дети. Им помощь была оказана на месте происшествия. Один взрослый был направлен в больницу.

Ранее в этот же день произошла авария на 97-м км МКАД. В результате ДТП погиб один человек.

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