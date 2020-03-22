Три человека погибли при столкновении автобусов в Тамбовской области

В Жердевском районе Тамбовской области столкнулись два рейсовых автобуса, в результате аварии пострадали не менее десяти человек. Об этом в воскресенье, 22 марта, агентству «Интерфакс» сообщил представитель пресс-службы регионального управления МЧС.

«Водитель одного из пассажирских автобусов не справился с управлением и допустил столкновение с другим междугородним автобусом. Один из автобусов перевернулся», — рассказал источник.

Отмечается, что авария произошла в 06:30 на 566-м км трассы ФАД Р-22 «Каспий» Москва–Волгоград рядом с населенным пунктом Чикаревка. По данным ТАСС, в аварии пострадали порядка 15 человек. Ранее пресс-служба областного ГИБДД сообщала, что в результате аварии, по предварительной информации, погибли три человека.

В настоящее время подробности ДТП выясняются. На месте работают экстренные службы.

19 марта в Орловской области при столкновении трех автомобилей погиб мужчина.