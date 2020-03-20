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Два человека погибли в ДТП в Белгородской области

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Фото: ГУ МВД по Белгородской области
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В Алексеевском городском округе Белгородской области столкнулись автомобиль «Лада-Гранта» и «Газель», в результате водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка «Лады» госпитализирована.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД, авария произошла около 06:10 на 190-м километре трассы Белгород — Новый Оскол — Советское. По предварительным данным, столкновение произошло после того, как водитель «Лады» выехал на встречную полосу.

В момент происшествия в «Газели», принадлежащей индивидуальному предпринимателю, находился только водитель.

Накануне ДТП с участием трех машин произошло в районе деревни Барково в Ливенском районе Орловской области. Погиб один человек.

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