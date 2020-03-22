Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 марта

В воскресенье, 22 марта, температура воздуха в Москве составит -1...+1 градус. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Ожидается переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c, местами с порывами до 15 м/c. Давление 760 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник температура понизится до -7...-5.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, со второй половины следующей недели в столице ожидается потепление, воздух прогреется до +10 градусов.