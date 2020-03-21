В ТПП оценили возможные последствия коронавируса для бизнеса

Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением коронавируса затянется. Об этом 21 марта РБК рассказали в Торгово-промышленной палате (ТПП).

«Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», — отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова

Она подчеркнула, что большая часть малого и среднего бизнеса в России — арендаторы точек в торговых центрах и на рынках, а арендные платежи — первая проблема во всех регионах страны. Дыбова добавила, что многие предприниматели взяли кредиты по льготной программе и сейчас существует вероятность, что они не смогут рассчитаться с банками.

18 марта председатель кабмина Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по налогам и страховым взносам со сроком уплаты до 1 мая предприятиям, занимающимся туризмом и авиаперевозками. Отмечалось, что эти сферы пострадали больше всего от распространения коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пневмонию COVID-19, вызываемую вирусом SARS-COV-2, пандемией. По данным Worldometer на 21 марта, в мире заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.