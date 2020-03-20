Компании Сбербанка представили акции на фоне распространения COVID-19

Компании, которые входят в экосистему Сбербанка, помогут во время пандемии коронавируса сберечь клиентам время, деньги и здоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе финансово-кредитного учреждения, поступившем в пятницу, 20 марта, «Известиям».

«Пандемия коронавирусной инфекции и мировой экономический кризис внесли коррективы в жизнь всего человечества, повлияли на работу, быт и стиль жизни людей. Нам приходится учиться жить в новой реальности, менять свои привычки и приобретать новые. Основной способ борьбы с распространением вируса — ограничить перемещение людей и на какое-то время отказаться от посещения мероприятий, общественных мест, перейти на удаленный режим работы», — прокомментировал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что сейчас, во время распространения эпидемии, особенно актуальными становятся услуги, которые можно получить дистанционно, и экосистема Сбербанка готова адаптироваться к новым условиям.

В частности, компания DocDoc запустит бесплатную «горячую линию» сервисов телемедицины по вопросам коронавируса. В свою очередь, Delivery Club, «CберЛогистика», «СберМаркет» и маркетплейс «Беру!» организовали бесконтактную доставку товаров.

Кроме того, программа «Спасибо от Сбербанка» запускает на своем сайте раздел «Для тех, кто дома», а Сбербанк и Okko запускают проект «Искусство онлайн» с бесплатным культурным контентом.

Дополнительным бонусом станет единый акционный промокод 03042020 для Delivery Club, «Ситимобил», «СберМаркет» и онлайн-кинотеатра Okko.

Вместе с тем Сбербанк предоставляет широкий спектр услуг и нововведений на фоне коронавируса не только для физических, но и для юридических лиц.

Например, «СберРешения» запустили бесплатную всероссийскую «горячую линию» по вопросам организации удаленной работы в компаниях. Компания консультирует по технологическим, кадровым, юридическим, а также организационно-коммуникационным вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы.

«Деловая среда» на платформе знаний и сервисов для бизнеса публикует материалы и сервисы про перевод сотрудников на дистанционную работу и эффективную работу из дома, а «Сбербанк Лизинг» предоставляет возможность приобрести любой автотранспорт в удаленном режиме.