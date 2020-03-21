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На Украине число зараженных COVID-19 возросло до 41

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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К вечеру 20 марта Минздрав Украины подтвердил еще два новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 41, трое пациентов скончались.

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Согласно заявлению, опубликованному в Facebook, новые случаи выявлены в Киевской и Тернопольской областях.

По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, в субботу, 21 марта, власти планируют ввести режим ЧС еще в трех областях. Сейчас такой режим действует в Киеве и Черновцах. Последний стал эпицентром распространения коронавируса на Украине. Там зарегистрировали 25 случаев заражения COVID-19.

Как пишет Страна.ua, ввести ЧС могут еще во Львовской и Харьковской областях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире заразились более 210 тыс. человек, скончались более 9 тыс.

Накануне эксперт предрек Украине дефолт из-за коронавируса.

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