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Новый спорткомплекс построят в Спасске-Дальнем

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В городе Спасск-Дальний (Приморский край) в 2020 году построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На эти цели направят 25 млн рублей.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия», строительство запланировано в рамках проекта «Детский спорт». По словам его координатора в Приморье Виктора Аблапова, необходимо проконтролировать весь процесс, начиная от утверждения документации до сдачи объекта в эксплуатацию.

В 2020 году регионам на создание ФОКОТов выделены 2 млрд рублей. В 35 субъектах России к 1 сентября должны появиться 40 таких комплексов.

Ранее 20 марта сообщалось, что по проекту «Детский спорт» ФОКОТ также возведут в городе Усть-Кут Иркутской области. По словам главы города Александра Душина, появление спортобъекта даст новый импульс для развития спорта в городе.

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