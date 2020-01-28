Строительство бассейнового комплекса в Краснодаре завершено на 58%

В Краснодаре продолжается строительство самого крупного в Южном федеральном округе бассейнового комплекса. Готовность объекта составляет 58%, сообщает департамент строительства Краснодарского края.

По информации ведомства, строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком. Объект возводят в районе «Баскет-холла» в рамках региональной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», пишут «Кубанские новости».

По информации пресс-службы краевой администрации, площадь комплекса составит 38,4 тыс. кв. м. Он будет включать детский бассейн, взрослый бассейн с вышками, большой 50-метровый бассейн с новейшими технологиями для проведения соревнований олимпийского уровня.

Строительство объекта началось в декабре 2012 года, однако в 2016 году работы были заморожены из-за банкротства подрядчика. Средства на их возобновление появились только в 2019 году.

Сейчас комплекс строится в рамках нацпроекта «Демография». Завершить работы планируется в 2021 году.

22 октября в Краснодарском крае был запущен портал национальных проектов. Ресурс рассказывает о порядке реализации программ, финансировании, выполненных мероприятиях. Также кубанцы могут пройти опросы или высказать идеи по работе в рамках нацпроектов.