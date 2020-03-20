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Британский авиасалон в Фарнборо отменили из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Британский авиасалон «Фарнборо» отменен из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, заявили организаторы мероприятия — компания Farnborough International.

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Авиасалон должен был пройти 20–24 июля.

«С большим сожалением сообщаем, что международное авиашоу «Фарнборо-2020», запланированное на июль, отменено», — говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 20 марта число заразившихся во всем мире превысило 255 тыс. человек, из них вылечились почти 90 тыс., а умерли 10 448 человек. При этом число заболевших в Британии — 3269, умерли 144 человека, выздоровели — 65.

В России, по последним данным, зарегистрировано 253 пациента, из них выздоровели 12 человек.

Авиасалон «Фарнборо» — один из крупнейших в мире. Он проходит раз в два года на аэродроме недалеко от города Фарнборо. Впервые состоялся в 1948 году и проводился ежегодно до 1962 года.

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