Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Документ был опубликован в пятницу, 20 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.

Выплаты составят 50% от регионального прожиточного минимума ребенка в регионе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

15 января Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил, в частности, о выплате маткапитала на первого ребенка уже с января текущего года и повышении выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, которые будут индексироваться ежегодно. Саму же программу маткапитала президент предложил продлить как минимум до конца 2026 года.

Кроме того, глава государства выступил с инициативой уже с января текущего года осуществлять ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают один прожиточный минимум на человека.