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Символ пандемии коронавируса выбрали в Мурманске

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Мурманский областной краеведческий музей провел голосование в социальных сетях на символ пандемии нового коронавируса. В нем победу одержала медицинская маска. Причиной победы стал тот факт, что масок в городских аптеках сейчас не найти.

Как пишет ИА «Би-порт», маску надели на один из экспонатов музея. Так, индивидуальное средство защиты появилось у скульптуры древней женщины.

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Краеведческий музей продолжает работать в штатном режиме, несмотря на то, что многие учреждения закрыли двери для посетителей. При входе в музей висит требование иметь при себе медицинскую маску.

В галерее безопасности МЧС встали на защиту объектов культуры и надели медицинскую маску на экспонат лошади пожарной повозки.

19 марта сообщалось, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис отменил отпуска медицинским работникам региона. Меру объяснили необходимостью мобилизации сил в борьбе с коронавирусом.

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