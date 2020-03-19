Власти Мурманской области отменили отпуска для медиков

Медицинским работникам в Мурманской области отменяют отпуска. Это связано с необходимостью мобилизовать силы в борьбе с коронавирусом, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он также отметил, что медработники, которые в усиленном режиме работают по коронавирусу, будут финансово мотивированы. «Медицинские работники сейчас на передовой, выполняют титанический труд. Мы обязательно вас поощрим», – цитирует главу региона ИА «Би-порт».

Российское правительство приняло решение выделить 10 млрд рублей для стимулирования врачей и медперсонала, которые борются с коронавирусом.