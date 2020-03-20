Компания Microsoft продемонстрировала интерфейс Windows 10

Топ-менеджер Microsoft Панос Панай показал, каким будет внешнее оформление версии Windows 10. Видео с демонстрацией он представил в пятницу, 20 марта, на своей странице в Instagram.

«Сейчас, когда большая часть нашей работы и общения опосредована устройствами, Windows может дать миллиарду людей возможность оставаться на связи с теми, кто им дорог», — написал Панай.

В ролике можно увидеть обновленное меню «Пуск», новую версию приложения «Проводник» и контекстное меню, а также эволюцию операционной системы с течением времени.

Разработчики Microsoft все больше следуют визуальной концепции Fluent Design, которая также является одним из продуктов компании. Интерфейс «живых плиток» в новой версии сохранится. У меню «Пуск» появится возможность адаптации к темам оформления.

Выпуск обновления планируется на конец марта 2020.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке. Новая версия должна была устранить ошибки в работе поисковика файлов, однако она не только не справилась с изначальной задачей, но и повлекла за собой новые неполадки.

14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Компьютеры, на которых установлена эта операционная система, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. В Microsoft рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10.