СМИ узнали о работе каждого четвертого компьютера на системе Windows 7

Каждый четвертый компьютер в мире работает на операционной системе Windows 7, несмотря на прекращение ее поддержки компанией Microsoft 14 января 2020 года. Об этом сообщил портал TechRadar со ссылкой на данные компании NetMarketShare.

В компании-разработчике полагали, что пользователи начнут массово отказываться от этой операционной системы, и доля этой системы серьезно снизилась в том же месяце. В январе Windows 7 пользовались 25,56% против 29,57% в декабре 2019-го.

Но в феврале доля этой системы снизилась всего на 0,35% до 25,2%. Доля Windows 10 незначительно увеличилась до 57,39% с 57,08% в январе 2020 года.

Этот вопрос в ходе недавней видеоконференции затрагивал финансовый директор Microsoft Эми Худ. По его словам, Windows 7 пользуется спросом из-за снижения поставок на рынке персональных компьютеров.

В феврале пользователи Windows 7 пожаловались на то, что им не удается выключить компьютер стандартными способами. Некоторые пользователи связали проблему с недавним обновлением Adobe и посоветовали отключить их службы для ее устранения.

Операционная система Windows 7 была выпущена в октябре 2009 года. По данным за март 2019 года, она была установлена примерно на 40% персональных компьютеров по всему миру.