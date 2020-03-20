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Из Черногории 20 марта запланировано эвакуировать 500 россиян

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Фото: РИА Новости/Даниил Африн
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Около 500 россиян, которые остались в Черногории из-за мер против коронавируса, планируют эвакуировать в пятницу, 20 марта. Об этом сообщили «РИА Новости» в посольстве России.

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В диппредставительстве добавили, что накануне из этой балканской страны вывезли более 550 человек. «Потребуются еще вылеты 21 и 22 марта, это еще около 600 человек. Мы продолжаем собирать данные от соотечественников, у которых нет билетов, чтобы организовать их возвращение в Россию», — говорится в сообщении.

Решается вопрос имеющихся очередей в аэропорту Подгорицы.

В сообщении, опубликованном на сайте российского посольства в Черногории, говорится, что с 20 марта россиян будут вывозить из аэропорта в Подгорице рейсами авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Расписание вылетов также размещено на портале посольства, но оно может измениться.

Туристы не могли покинуть Черногорию с 16 марта из-за закрытия границы и отмены авиасообщения на фоне распространения коронавируса SARS-COV-2. Подгорица не разрешала российским перевозчикам забрать граждан.

В результате более 1,8 тыс. клиентов «Аэрофлота», «Победы» и S7 остались в Черногории буквально на улице. Отели не принимали их, также у них были проблемы с питанием из-за того, что в стране закрыли заведения общепита.

В МИД России называли ситуацию критической.

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