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Медцентр для заболевших COVID-2019 построят в Новой Москве к 4 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Строительство инфекционного центра для лечения COVID-2019 в Новой Москве планируется завершить в рекордные сроки — к 4 апреля, сообщил «Известиям» источник в стройкомплексе столицы.

Центр для профилактики распространения коронавируса возводится в поселении Вороновское около деревни Голохвастово. Стационар рассчитан на 500 мест, его площадь — 70 тыс. кв. м. Всего на создание комплекса могут потратить до 50 млрд рублей, значительная часть этой суммы пойдет на дорогостоящее оборудование.

Строительство инфекционного центра в Новой Москве сравнивают с похожим проектом в китайском Ухане, где впервые был выявлен новый коронавирус. Больницу для лечения инфицированных там построили за 10 дней. Впрочем, ее площадь меньше, чем у российского проекта — 34 тыс. кв. м, а возводилась она из временных конструкций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коронный номер: второй медцентр для заболевших COVID-2019 построят к 4 апреля

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